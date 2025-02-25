प्रिमियर लिगमा न्युकासलसँग चेल्सीको बराबरी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इंग्लिस प्रिमियर लिगमा न्युकासल युनाइटेड र चेल्सीले २-२ गोलको बराबरी खेलेका छन्।
- न्युकासलका निक वोल्टमाडले खेलको पहिलो हाफमा दुवै गोल गरे।
- चेल्सीका रीस जेम्स र जोआओ पेड्रोले दोस्रो हाफमा समान एक-एक गोल फर्काए।
५ पुस, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत शनिबार बेलुका भएको खेलमा न्युकासल युनाइटेड र चेल्सीले २-२ गोलको बराबरी खेलेका छन् ।
खेलको पहिलो हाफमै दुई गोलको अग्रता लिएको न्युकासलले अग्रता जोगाउन सकेन । दोस्रो हाफमा चेल्सीले २ गोल फर्काएको हो ।
न्युकासलका लागि निक वोल्टमाडले दुवै गोल गरेका थिए । चेल्सीका रीस जेम्स र जोआओ पेड्रोले १-१ गोल गरे ।
खेलको चौथो मिनेटमा नै वोल्टमाडले गोल गर्दै न्युकासललाई अग्रता दिलाएका थिए । २०औं मिनेटमा उनैले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए ।
दोस्रो हाफको ४९औं मिनेटमा जेम्सले गोल गरे । ६६औं मिनेटमा पेड्रोले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए ।
बराबरीपछि चेल्सी १७ खेलबाट २९ अंकसहित चौथो स्थानमा यथावत् छ । न्युकासल २३ अंकसहित ११औं स्थानमा छ ।
