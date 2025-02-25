+
English edition

टी–२० विश्वकपका लगि भारतीय टोली घोषणा

२०८२ पुष ५ गते १५:२४ २०८२ पुष ५ गते १५:२४

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
टी–२० विश्वकपका लगि भारतीय टोली घोषणा
Listen News
0:00
0:30
🔊

५ पुस, काठमाडौं । टी–२० वर्ल्ड कप २०२६ का लगि भारतीय टोलीको घोषणा गरिएको छ । भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई) सामाजिक सञ्जाल एक्समा टिममा समावेश खेलाडीहरूको सूची साझा गरेको छ ।

सूर्यकुमार यादवको कप्तानीमा रहेको टिममा ईशान किशन र रिन्कु सिंहलाई स्थान दिइएको छ भने उप–कप्तानको जिम्मेवारी अक्षर पटेललाई दिइएको छ ।

यसअघिका उपकप्तान शुभमन गिल भने टिममा अटाएनन् । यही टिम जनवरीमा न्युजिल्यान्डविरूद्ध हुन गइरहेको टी–२० सिरिज पनि खेल्ने जनाइएको छ ।

यस्तो छ टिम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, सञ्जु स्यामसन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पाण्ड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिन्कु सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, वाशिङ्गटन सुन्दर र इशान किशन (विकेटकिपर) ।

टि-२० विश्वकप
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
फिचर (Home Main)

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
छुटाउनुभयो कि?

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
छुटाउनुभयो कि?

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
फिचर (Home Main)

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

टी–२० विश्वकपका लगि भारतीय टोली घोषणा

टी–२० विश्वकपका लगि भारतीय टोली घोषणा

ए‌ लिग : वेलिङटनको फराकिलो जित, साम्बाको २ गोल

ए‌ लिग : वेलिङटनको फराकिलो जित, साम्बाको २ गोल

विश्‍वकप उपविजेता द‍ृष्टिविहीन महिला क्रिकेट टोलीलाई काठमाडौं महानगरले सम्मान गर्ने

विश्‍वकप उपविजेता द‍ृष्टिविहीन महिला क्रिकेट टोलीलाई काठमाडौं महानगरले सम्मान गर्ने

साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि एपीएफ र इस्ट बंगाल खेल्दै

साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि एपीएफ र इस्ट बंगाल खेल्दै

राष्ट्रपति पौडेलद्धारा किन्डर ओलम्पिकको मस्कट अनावरण

राष्ट्रपति पौडेलद्धारा किन्डर ओलम्पिकको मस्कट अनावरण

साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप : फाइनलका लागि एपीएफ र इस्ट बंगाल तयार

साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप : फाइनलका लागि एपीएफ र इस्ट बंगाल तयार

ट्रेन्डिङ

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा
रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित

रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित
‘एनपीएललाई अहिले मलजल गर्‍यो भने पछि ठूलो छहारी बन्छ’

‘एनपीएललाई अहिले मलजल गर्‍यो भने पछि ठूलो छहारी बन्छ’
टस जितेर पोखरा एभेञ्जर्सले रोज्यो फिल्डिङ, सुदूरपश्चिम रोयल्स ब्याटिङ गर्दै

टस जितेर पोखरा एभेञ्जर्सले रोज्यो फिल्डिङ, सुदूरपश्चिम रोयल्स ब्याटिङ गर्दै
नेपालमै पहिलो ह्वीलचेयर रग्बी मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न, बीआईए इन्स्टिच्युट विजयी

नेपालमै पहिलो ह्वीलचेयर रग्बी मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न, बीआईए इन्स्टिच्युट विजयी
थ्रिलिङ म्याचमा विराटनगर किंग्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई ९ रनले हरायो

थ्रिलिङ म्याचमा विराटनगर किंग्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई ९ रनले हरायो

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ