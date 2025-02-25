टी–२० विश्वकपका लगि भारतीय टोली घोषणा

५ पुस, काठमाडौं । टी–२० वर्ल्ड कप २०२६ का लगि भारतीय टोलीको घोषणा गरिएको छ । भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई) सामाजिक सञ्जाल एक्समा टिममा समावेश खेलाडीहरूको सूची साझा गरेको छ ।
सूर्यकुमार यादवको कप्तानीमा रहेको टिममा ईशान किशन र रिन्कु सिंहलाई स्थान दिइएको छ भने उप–कप्तानको जिम्मेवारी अक्षर पटेललाई दिइएको छ ।
यसअघिका उपकप्तान शुभमन गिल भने टिममा अटाएनन् । यही टिम जनवरीमा न्युजिल्यान्डविरूद्ध हुन गइरहेको टी–२० सिरिज पनि खेल्ने जनाइएको छ ।
यस्तो छ टिम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, सञ्जु स्यामसन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पाण्ड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिन्कु सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, वाशिङ्गटन सुन्दर र इशान किशन (विकेटकिपर) ।
प्रतिक्रिया 4