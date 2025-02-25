ला लिगा : सेभियामाथि रियल मड्रिडको जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्पेनिस ला लिगा फुटबलअन्तर्गत रियल मड्रिडले सेभियालाई २-० गोलअन्तरले हराएको छ।
- रियलको जितमा जुड बेलिङहमले ३८औं र किलियन एमबाप्पेले ८६औं मिनेटमा गोल गरेका थिए।
- सेभियाका मार्कस टेक्सेराले ६८औं मिनेटमा रातो कार्ड पाएपछि टोली १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो।
६ पुस, काठमाडौं । स्पेनिस ला लिगा फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा रियल मड्रिडले सेभियामाथि जित हासिल गरेको छ ।
१० खेलाडीमा सीमित सेभियालाई रियलले २-० गोलअन्तरले हराएको हो । रियलको जितमा जुड बेलिङहम र किलियन एमबाप्पेले एक-एक गोल गरे ।
खेलको ३८औं मिनेटमा बेलिङहमले गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए । ८६औं मिनेटमा एमबाप्पेले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे ।
६८औं मिनेटमा मार्कस टेक्सेराले रातो कार्ड पाएपछि सेभिया १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो ।
जितपछि दोस्रो स्थानको रियलको १८ खेलमा ४२ अंक भएको छ । सेभिया २० अंकसहित नवौं स्थानमा छ ।
