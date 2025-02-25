लिभरपुलले टोटनहमलाई हरायो, दुई खेलाडीलाई रातो कार्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इंग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुलले टोटनहमलाई २-१ ले हराएको छ।
- टोटनहमका दुई खेलाडीले रातो कार्ड पाएपछि टोली ९ खेलाडीमा सीमित भएको थियो।
- लिभरपुल १७ खेलमा २९ अंकसहित पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ।
६ पुस, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा लिभरपुलले टोटनहममाथि २-१ को जित हासिल गरेको छ ।
टोटनहमको घरेलु मैदानमा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएपनि दोस्रो हाफमा गोल भएका थिए । लिभरपुलका एलेक्जेन्डर इसाक र हुगो एकिटिकेले एक-एक गोल गरे । घरेलु टोलीका रिचार्लिसनले गरेको गोल सान्त्वना बन्यो ।
पहिलो हाफको ३३औं मिनेटमा टोटनहमका जाभी सिमोन्सले खराब फाउल गरेपछि रातो कार्ड पाएका थिए । त्यसपछि घरेलु टोली १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो । यसका बाबजुद पहिलो हाफमा लिभरपुलले फाइदा लिन सकेन ।
दोस्रो हाफको ५६औं मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडी इसाकले गोल गर्दै पाहुना टोलीलाई अग्रता दिलाए । ६६औं मिनेटमा एकिटिकेले हेडरमार्फत गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे ।
८३औं मिनेटमा रिचार्लिसनले गोल गर्दै टोटनहमलाई खेलमा फर्काउने संकेत दिएका थिए । तर त्यसपछि गोल हुन सकेन । इन्जुरी समयमा क्रिस्टियन रोमेरोले पनि रातो कार्ड पाएपछि अन्तिम क्षणमा टोटनहम ९ खेलाडीमा सीमित भएको थियो ।
यस जितपछि लिभरपुल १७ खेलमा २९ अंकसहित पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ । टोटनहमको २२ अंक छ र १३औं स्थानमा छ ।
गएराति भएको अन्य खेलमा ब्रेन्टफोर्डले वुल्भ्सलाई २-० ले हराउँदा लिड्सले क्रिस्टल प्यालेसमाथि ४-१ को जित निकाल्यो । सन्डरल्यान्ड र ब्राइटनले गोलरहित बराबरी खेले ।
प्रतिक्रिया 4