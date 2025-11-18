+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
मौसमविद् डेभिड ढकालसँग कुराकानी :

‘आंशिक बदलीले जाडो बढायो, वर्षाको सम्भावना छैन’

अहिलेको बदलीले अधिकतम तापक्रममा केही गिरावट ल्याउनेछ, जसले गर्दा दिउँसो केही चिसो महसुस हुन्छ । न्यूनतम तापक्रममा भने खासै ठूलो परिवर्तन हुने देखिँदैन ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते ८:००
Listen News
0:00
0:30
🔊

पश्चिमी वायुको प्रभावले अहिले देशभर आंशिक रुपमा बादल लागेको छ । त्यसैले काठमाडौं उपत्यका लगायतका जिल्लामा मधुरो घाम लागेको छ । यस्तो अवस्था अझै केही दिनसम्म जारी रहने र जाडो बढेको महसुस हुने मौसमविदको पूर्वानुमान छ । साथै तराई मधेशका जिल्लामा अझै केही दिन हुस्सु-कुहिरोले दु:ख दिने छ ।

मौसमको पछिल्लो अवस्था र आगामी दिनको सम्भावनाबारे मौसमविद् डेभिड ढकालसँग गरिएको कुराकानी –

बादल लागेको छ । वर्षाको सम्भावना कत्तिको छ ?

अहिले देशभरि नै आंशिक बदलीको अवस्था देखिएको छ । तर, बादल लागे पनि तत्काल वर्षा हुने सम्भावना भने देखिएको छैन । यो खासगरी पश्चिमी वायुको प्रभाव हो । वर्षाका लागि पर्याप्त आद्रता नदेखिएकाले बादल मात्रै लाग्छ ।

बादल लाग्ने क्रम कहिलेदेखि सुरु भएको हो र कहिलेसम्म जारी रहला ?

बादल लाग्ने क्रम हिजो साँझदेखि नै सुरु भएको हो । आज दिनभरि र भोलि पनि मौसम यस्तै रहने देखिन्छ । पर्सि साँझदेखि भने बादल बिस्तारै कम हुँदै जाने सम्भावना छ । अहिले तल्लो वायुमण्डलमा भन्दा माथिल्लो वायुमण्डलमा बादलको मात्रा बढी देखिएको छ ।

यसले तापक्रममा कस्तो असर पार्छ ? के जाडो अझै बढ्ने हो ?

यसले अधिकतम तापक्रममा केही गिरावट ल्याउनेछ, जसले गर्दा दिउँसो केही चिसो महसुस गराउन सक्छ । न्यूनतम तापक्रममा भने खासै ठूलो परिवर्तन हुने देखिँदैन । यद्यपि, दिउँसो घाम नलाग्दा जाडोको महसुस भने बढी नै हुन्छ । त्यसैले जाडोको बेला बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घ रोगीहरुले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

अहिलेको न्यूनतम र अधिकतम तापक्रमको ट्रेन्ड कस्तो छ ?

आज बिहान पौने ६ बजेको मापन अनुसार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ५.६ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । यो अझै केही घट्न सक्छ । हिजोको अधिकतम तापक्रम १७.७ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । न्यूनतम तापक्रम बिहान ८:४५ बजे र अधिकतम तापक्रम दिउँसो अपडेट हुन्छ ।

अहिलेको औसत तापक्रमसँग तुलना गर्ने हो भने, हिजोको अधिकतम तापक्रम औसत (१९.९ डिग्री) भन्दा कम हो । अर्थात्, औसतभन्दा केही बढी चिसो महसुस भइरहेको छ ।

तराई–मधेशको पछिल्लो मौसमी अवस्था कस्तो छ ?

तराईमा अहिले कुहिरो र हुस्सु लाग्ने क्रम जारी छ । धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, जनकपुर, सिमरादेखि विराटनगर र चन्द्रगढीसम्म नै बाक्लो कुहिरो लागेको छ । अहिले तराईमा दिउँसो पनि घाम राम्रोसँग लाग्न सकेको छैन । थोरै मधुरो प्रकाश देखिए पनि आकाश पूर्ण रूपमा खुल्ने स्थिति छैन । यसले गर्दा तराईको तापक्रम पनि घट्दो क्रममा छ र जाडो बढेको छ ।

यो अवस्था स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक ?

यो समयमा तराई जस्तो होचो भू–भागमा यस्तो मौसमी प्रणाली देखिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । छिमेकी भारतका भूभागमा पनि यस्तै अवस्था छ । यो स्थानीय भौगोलिक र मौसमी कारणले नै विकास भएको हो ।

के यसले वायु प्रदूषणको अवस्थालाई पनि असर गरेको छ ?

प्रदूषणको सन्दर्भमा यसले खासै ठूलो प्रभाव पारेको देखिँदैन । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी प्रदूषणको मात्रा ह्वात्तै बढ्ने वातावरण सिर्जना हुन्थ्यो, यस पटक त्यस्तो गम्भीर स्थिति बनिसकेको छैन । यद्यपि, हामीले प्रदूषणको तथ्यांक विश्लेषण गर्दैनौं । त्यो काम वातावरण विभागले गर्दछ ।

मौसम पूर्वानुमान मौसमविद्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित