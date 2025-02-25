News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ पुस, काठमाडौं । क्रिकेटका विभिन्न सामग्रीहरू पाइने हिमालयन विलो स्टोर आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
नेपाली क्रिकेट टोलीका सहायक प्रशिक्षक एवम् पूर्वक्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लले रिबन काटेर स्टोरको उद्घाटन गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित ब्राण्डहरुलाई एकै स्थानमा समेट्ने प्रयास स्वरुप स्थापना भएको हिमालयन विलोको स्टोर काठमाडौंको उत्तरढोकामा अवस्थित छ ।
केही दिनअघि राष्ट्रिय क्रिकेटर नन्दन यादवलाई स्टोरको ब्रान्ड एमबासडर समेत घोषित गरिएको थियो ।
स्टोरमा क्रिकेटका चर्चित ब्रान्डका किट एवम् सामग्रीहरू खरिद गर्न सकिन्छ ।
