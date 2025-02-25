नेपाल आइपुगे महिला क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक हर्षल पाठक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ पुस, काठमाडौं । नेपाली महिला क्रिकेट टिमका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक हर्षल पाठक नेपाल आइपुगेका छन् ।
पाठक गत मंगलबार नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षक नियुक्त भएका थिए । महिला क्रिकेट टोलीमा पहिलोपटक विदेशी मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका हुन् ।
पाठकसँग थाइल्यान्ड क्रिकेटमा मात्रै ७ वर्षको प्रशिक्षण अनुभव छ । उनकै प्रशिक्षणमा थाइल्यान्डले सन् २०२० मा पहिलोपटक टी-२० विश्वकप खेलेको थियो ।
नेपाली महिला टोलीले घरेलु मैदानमै आईसीसी महिला टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोट खेल्दैछ ।
त्यसअघि अहिले प्रशिक्षण क्याम्प भइरहेको छ ।
