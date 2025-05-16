चोरी भएका सवारी फिर्ता पाएपछि केक काटेर खुसी साटासाट

११ पुस, काठमाडौं । चोरी भएका तथा हराएका ६० वटा दुई पांग्रे सवारी (स्कुटर, मोटरसाइकल) ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेर सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रामशाहपथले शुक्रबार एक कार्यक्रममा ती सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीका एआईजी ईश्वर कार्कीको उपस्थितीमा सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको एसपी नरेशराज सुवेदीले बताए ।
हराएका तथा चोरी भएका सवारी बुझेपछि धनीले केक काटेर खुसी साटेका छन् । ट्राफिकलाई नै केक काटेर उनीहरूसँग खुसी साटेका हुन् ।
