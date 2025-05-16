माओवाद छाडेका प्रचण्डले सम्झिए माओ

११ पुस, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा गत १६ कात्तिकमा गठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मार्गनिर्देशक सिद्धान्त छ, मार्क्सवाद-लेनिनवाद । नेकपा बनाउँदा दाहालको पार्टीको नाम मात्र होइन ‘माओवाद’ पनि राखिएन ।
संयोजक दाहाल पहिलो पटक ‘माओवाद’ छाड्न तयार भएका भने होइनन् । २०७५ सालमा नेकपा (एमाले)सँग एकता गरेर नेकपा बनाउँदा नै ‘माओवाद’ हटिसकेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट २०७७ फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै यो पार्टीले माओवादलाई फेरि निरन्तरता दियो । २०५२ सालमा माओवादी नामै राखेर सुरु गरिएको सशस्त्र विद्रोहपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पार्टी २०६४ मा संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो ।
दुई पटक पटक ‘माओवाद’ छाडेका संयोजक दाहालले माओत्सेतुङको १३३ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा भने शुभकामना माक्र व्यत्त गरेका छैनन्, माओ अझै उत्तिकै सान्दर्भिक भएको बताएका छन् । शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘आज विश्व साम्राज्यवाद, नवउदारवाद र पूँजीवादी शोषणका कारण सामाजिक असमानता गहिरिँदै गएको छ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप बढिरहेको छ र जनताको जीवन दिनानुदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको छ, यही परिस्थितमा अध्यक्ष माओका विचार, उहाँले गर्नु भएको संघर्ष, सामाजिक अन्तर्विरोध समाधान गर्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण र जनताको स्वामित्वमा आधारित लोकतन्त्रको अवधारण आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।’
दाहालले विज्ञप्तीमा थप भनेका छन्, ‘माओलाई स्मरण गर्दा एउटा बिर्सिनै नहुने सत्य के हो भने अवसरवाद, वैचारिक विचलन, आत्मसमर्पण र अराजकतावाद जस्ता प्रवृक्तिविरुद्ध निर्मम वैचारिक र राजनीतिक सङ्घर्ष बिना समाजवादी त्रान्ति सफल हुन सक्दैन ।’
नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहनवित्रम सिंह भने नेताहरूले अवसरका लागि सिद्धान्त, दर्शन त्याग्ने परिपाटी बढ्दै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँले आफ्नो महत्त्वकांक्षाका लागि धेरै पटक विचार सिद्धान्तलाई उलटपुलट गर्नु भएको छ ।’
