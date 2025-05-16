+
परराष्ट्रमन्त्री शर्माले लिए शपथ

नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले परराष्ट्रमन्त्री पदमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।  

  • नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले ११ पुस, काठमाडौँमा परराष्ट्रमन्त्री पदमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

११ पुस, काठमाडौँ । नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले परराष्ट्रमन्त्री पदमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । आजै मन्त्री नियुक्त भएका शर्माले राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान्यायाधीश, मन्त्रीहरूलगायत सहभागी थिए ।

 

 

