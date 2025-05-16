+
English edition
+
पूर्वमन्त्रीदेखि चिकित्सकसम्मले सुनाए कविता

नेपालमण्डल लिट्रेचर कल्चर ट्रस्टले आयोजना गरेको कविता वाचन कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीदेखि चिकित्सकसम्मले कविता वाचन गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ११ गते १७:२९

  • नेपालमण्डल लिट्रेचर कल्चर ट्रस्टले आफ्नो पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा कविता वाचन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
  • कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्य, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. स्मृति शाक्य र भाषा आयोगका सदस्य सुरेश किरण मानन्धरले कविता वाचन गरेका छन्।
  • कार्यक्रममा अञ्जना ताम्राकार, रजनी मिलालगायत आधा दर्जन कविले विभिन्न शीर्षकमा कविता वाचन गरेका थिए।

११ पुस, काठमाडौँ । नेपालमण्डल लिट्रेचर कल्चर ट्रस्टले आयोजना गरेको कविता वाचन कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीदेखि चिकित्सकसम्मले कविता वाचन गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्य, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. स्मृति शाक्य, भाषा आयोगका सदस्य सुरेश किरण मानन्धर, चर्चित कवि रजनी मिलालगायत करीब आधा दर्जन कविले कविता वाचन गरेका हुन् ।

ट्रष्टले आफ्नो पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर कविता वाचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

२०७७ सालमा स्थापना भएको उक्त ट्रष्टले नेपालमण्डलको सभ्यता, कला र वाङ्मयको संरक्षण तथा संवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री शाक्यले‘अस्तित्वको खोजी’ र ‘प्रेमको दस्तावेज’ शीर्षकका दुई कविता वाचन गरिन् ।

भाषा आयोगका सदस्य सुरेश किरण मानन्धरले ‘देश आज एउटा पासपोर्ट खोजिरहेको छ’ शीर्षकको कविता वाचन गरे । त्यस्तै वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर स्मृति शाक्यले ‘अनित्यताको वोध’ शीर्षकको कविता वाचन गरिन् ।

कार्यक्रममा अञ्जना ताम्राकारले ‘सहिदकी आमाको पुकार’ र रजनी मिलाले ‘एउटा रोमाञ्चक पत्र’ सँगै ‘अस्मिता’ शीर्षकको कविता वाचन गरे ।

त्यसैगरी वागमती भाईले ‘हुन्छ’ शीर्षकको कविता वाचन गरे भने दीपेन्द्र श्रेष्ठले ‘बाल्यकाल र म’ शीर्षकको कविता वाचन गरेका थिए ।

ट्रष्टका अध्यक्ष सन्ध्या बज्राचार्यले ‘सकारात्मक सन्देश’ र सञ्जित महर्जनले ‘प्रिय’ कविता सुनाए ।

कविता वाचन
