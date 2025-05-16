+
सुनसरीबाट २२२० ट्याब्लेट ट्रामाडोल बरामद

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १२:५४

१३ पुस, सुनसरी । देवानग‍न्ज गाउँपालिका-२ कबरिस्तानबाट २२२० ट्याब्लेट ट्रामाडोल बरामद भएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगंजबाट खटिएको प्रहरी टोलीले शनिबार साँझ ट्रामाडोल बरामद गरेको हो । लागुऔषध ट्रामाडोल ल्याउने व्यक्ति भने फरार भएका छन् ।

भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिले प्रहरीलाई देखेपछि झोला फालेर फरार भएका थिए । प्रहरीले उक्त झोला खानतलास गर्दा लागुऔषध भेटिएको थियो ।

फरार भएका व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्रामाडोल लागुऔषध
सम्बन्धित खबर

