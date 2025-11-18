मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन : ११ हजार ९२२ मत खस्यो, मतगणना सुरू

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनको मतगणना जावलाखेलस्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा सुरु भएको छ।
- निर्वाचनमा कुल ११ हजार ९ सय २२ मत खसेका छन्, जसमा काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार ७६ र उपत्यका बाहिर ६ हजार ८४६ मत छन्।
- मतगणनाका लागि चार टिमले सय–सय वटाको बन्डल बनाएर दुई दिन समय लाग्ने डा। सतिश देवले बताउनुभयो।
१३ पुस, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ ।
काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिश देवका अनुसार जावलाखेलस्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्रको हलमा मतगणना सुरु भएको हो ।
‘सबै मत एकै ठाँउमा मिसाइएको छ । चार टिमबाट मतगणना सुरू भएको छ । सय–सय वटाको बन्डल बनाइएको छ,’ डा. देवले भने ।
मतगणनाका लागि दुई दिन समय लाग्ने डा. देव बताउँछन् ।
निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरी कुल ११ हजार ९ सय २२ मत खसेको थियो । तीमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार ७६ मत र उपत्यका बाहिर ६ हजार ८४६ मत खसेको छ ।
काउन्सिलको एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्य चयनका लागि काठमाडौंं बाहिर ४ र ५ पुस र उपत्यकामा ११ र १२ पुुसमा निर्वाचन भएको थियो ।
