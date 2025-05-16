+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजी आन्दोलन : आगजनी र तोडफोडको आरोपमा ९१२ जना पक्राउ

जेनजी आन्दोलन यता देशभरिका विभिन्न ठाउँहरूबाट ९१२ जना पक्राउ परेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १३:३७
प्रतीकात्मक तस्वीर

१३ पुस, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा तोडफोड र आगजनी गरेको आरोपमा ९१२ जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलन यता देशभरका विभिन्न ठाउँहरूबाट ९१२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

व्यक्ति हत्या, सर्वोच्च, सिंहदरबार जस्ता संरचना तोडफोड र आगजनी, व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरेको आरोपमा ९१२ जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।

पक्राउ परेकाहरू मध्ये केही अदालतमा मुद्दा दायर भएर पुर्पक्षमा गइसकेका छन् । केही भने सामान्य तारेख तथा धरौटीमा रिहा भएका छन् । केही व्यक्तिमाथि अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनमा फरार मध्ये करिब १० हजार कैदीबन्दी पक्राउ

जेनजी आन्दोलनमा फरार मध्ये करिब १० हजार कैदीबन्दी पक्राउ
जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका ७३३ हतियार फिर्ता

जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका ७३३ हतियार फिर्ता
जेनजी आन्दोलनपछि खुलेका नयाँ दलबीच निर्वाचनमा तालमेल गर्ने समझदारी

जेनजी आन्दोलनपछि खुलेका नयाँ दलबीच निर्वाचनमा तालमेल गर्ने समझदारी
अझै बस्न सकेन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक, विधेयक अलपत्र

अझै बस्न सकेन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक, विधेयक अलपत्र
जेनजी घाइतेको उपचार ८१ अस्पतालमा, २२ ले मात्रै पठाए ७ करोडको बिल

जेनजी घाइतेको उपचार ८१ अस्पतालमा, २२ ले मात्रै पठाए ७ करोडको बिल
बुझेनन् ओलीले, बुझाइदेऊ कसैले

बुझेनन् ओलीले, बुझाइदेऊ कसैले

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित