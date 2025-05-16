जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेका ४६५ प्रहरी कार्यालय मर्मतपछि सञ्चालनमा

१३ पुस, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका नेपाल प्रहरीका ४६५ कार्यालयमा पूर्णरूपमा मर्मतपछि सञ्चालनमा आएका छन् ।
करिब ५ सय प्रहरी कार्यालयहरूमा क्षति भएको डीआईजी दीपक रेग्मी नेतृत्वको आन्तरिक छानबिन समितिले उल्लेख गरेको थियो । ती मध्ये अहिले ४६५ प्रहरी कार्यालयहरू मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १८ वटा प्रहरी वृत्तमध्ये १७ वटा खरानी भएका थिए ।
अहिले ती कार्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । वृत्तसहित उपत्यकामा मात्रै १५३ वटा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4