डग ब्रेसवेलले लिए सबैखाले क्रिकेटबाट सन्यास

१४ पुस, काठमाडौं । न्युजिल्यान्डका ३५ वर्षीय अलराउन्डर डग ब्रेसवेलले सबैखाले क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्। ब्रेसवेलले अन्तिम पटक सन् २०२३ मा न्युजिल्यान्डका लागि टेस्ट क्रिकेट खेलेका थिए।
लगातारको रिब (छातीको हड्डी) चोटका कारण उनी यो सिजन सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट्सका लागि खेल्न सकेका थिएनन्। यही चोट नै सन्यासको मुख्य कारण बनेको हो।
उनले सन् २०११ देखि २०२३ सम्म न्युजिल्यान्डका लागि २८ टेस्ट, २१ एकदिवसीय र २० टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेले। उनको करियरको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सन् २०११ मा अष्ट्रेलियाको होबार्टमा भएको टेस्ट खेल हो, जहाँ उनले ९ विकेट लिएर न्युजिल्यान्डलाई २६ वर्षपछि अष्ट्रेलियामा ऐतिहासिक टेस्ट जित दिलाएका थिए।
टेस्ट क्रिकेटमा उनले २८ खेलमा ७४ विकेट लिए भने सीमित ओभर क्रिकेटमा कुल ४६ विकेट लिएका छन्।
सन्यासपछि ब्रेसवेलले भने, ‘क्रिकेट मेरो जीवनको गर्विलो हिस्सा हो। देशका लागि खेल्न पाउनु मेरो लागि ठूलो सम्मान थियो।’
डग ब्रेसवेल न्युजिल्यान्डको चर्चित क्रिकेट परिवारका सदस्य हुन्। उनका पिता र काकाहरू पनि टेस्ट क्रिकेट खेलिसकेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाहेक उनले घरेलु क्रिकेट, आईपीएल, एसए२० र अन्य लिगहरूमा पनि सहभागिता जनाएका थिए।
