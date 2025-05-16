+
बालेन जहाँबाट उठे पनि चुनाव हराउँछौं : हर्क साम्पाङ

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर समेत रहेका साम्पाङले लेखेका छन्, ‘बालेनलाई चुनावमा हराउनेछौं ! जहाँबाट उम्मेद्वारी दिन्छ त्यहीँ हामी हराउनेछौं !’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १८:१०
१४ पुस, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जहाँबाट उम्मेदवारी दिन्छ त्यहीँ उनलाई हराउने चेतावनी दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अध्यक्ष साम्पाङले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर समेत रहेका साम्पाङले लेखेका छन्, ‘बालेनलाई चुनावमा हराउनेछौँ ! जहाँबाट उम्मेद्वारी दिन्छ त्यहीँ हामी हराउनेछौँ !’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता गर्ने सहमति गरेसँगै साम्पाङले बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत छेडखानी गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया
