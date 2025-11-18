संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक बस्दै

१५ पुस, काठमाडौं । तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक बस्ने भएको छ ।
बैठक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने भएको हो ।
बैठक मध्यान्ह साढे १२ बजे बस्ने लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
