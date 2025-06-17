होटलमा भारतीय विदेशसचिवसँग भेट गर्दैछन् मधेशवादी दलका नेता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले सोमबार बिहान पशुपति दर्शन गरी नेपाली सेनाको जंगीअड्डा पुगेका थिए।
- मिश्रीले बसेको होटलमा मधेशवादी दलका नेताहरुले भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
- मिश्रीले आइतबार प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति पौडेल, कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरिसकेका छन्।
२ भदौ, काठमाडौं । भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्री बसेको होटलमा पुगेर मधेशवादी दलका नेताहरुले भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मिश्रीले सोमबार बिहान पशुपति दर्शन गरेर नेपाली सेनाको जंगीअड्डा पुगेका थिए । त्यसपछि होटलमै केही अनौपचारिक भेटघाट गर्ने भनिएको थियो ।
त्यसक्रममा मधेशवादी दलका नेताहरुसँग भेट हुन लागेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । केही नेताहरु भेटका लागि होटल पुगिसकेको समेत जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन आइतबार विदेशसचिव मिश्री काठमाडौं आएका थिए ।
आइतबारै उनले प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरिसकेका छन् ।
मिश्री दिउँसो साढे २ बजे स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
