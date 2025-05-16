बूढानीलकण्ठमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ गल्फुटारमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–३ का अवि श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ।
- बा. प्र. ०२–०५२ प ५४०२ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ।
- गम्भीर घाइते श्रेष्ठको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।
१५ पुस, काठमाडौं । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ गल्फुटारमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
मुत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ घर भएका अवि श्रेष्ठ छन् । गल्फुटारबाट चक्रपथ तर्फ आउँदै गरेको श्रेष्ठले चलाएको बा. प्र. ०२–०५२ प ५४०२ नम्बरको मोटरसाइकल आफैं अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते उनको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
