बूढानीलकण्ठमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ गल्फुटारमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

२०८२ पुष १५ गते १७:२७

  • बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ गल्फुटारमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–३ का अवि श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ।
  • बा. प्र. ०२–०५२ प ५४०२ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ।
  • गम्भीर घाइते श्रेष्ठको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।

१५ पुस, काठमाडौं । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ गल्फुटारमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

मुत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ घर भएका अवि श्रेष्ठ छन् । गल्फुटारबाट चक्रपथ तर्फ आउँदै गरेको श्रेष्ठले चलाएको बा. प्र. ०२–०५२ प ५४०२ नम्बरको मोटरसाइकल आफैं अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते उनको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

