रुसले आणविक–सक्षम ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली सक्रिय गर्‍यो

एजेन्सी एजेन्सी
२०८२ पुष १५ गते १७:२८

  • रुसको रक्षा मन्त्रालयले ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली सक्रिय सेवामा प्रवेश गरेको मंगलबार घोषणा गरेको छ।
  • रुसले बेलारुसमा छोटो समारोह गरी मध्यम दूरीका मिसाइल तैनाथ गरेको छ।
  • राष्ट्रपति पुटिनले मिसाइलले नाटो सहयोगीहरू विरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

१५ पुस, काठमाडौं । रुसको रक्षा मन्त्रालयले मंगलबार देशको आणविक–सक्षम ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली अब सक्रिय सेवामा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ । यो घोषणा युक्रेन–रुस शान्ति वार्ता जारी रहँदै गर्दाको समयमा आएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सेनाले छिमेकी बेलारुसमा छोटो समारोह आयोजना गर्दै मिसाइल तैनाथ गरेको छ । कतिवटा मिसाइल तैनाथ गरिएको वा अन्य विशिष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले डिसेम्बरको सुरुमा ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली युद्ध कर्तव्यमा प्रवेश गर्ने बताएका थिए । उनले उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँग बैठकमा यदि किएभ र पश्चिमी सहयोगीहरूले शान्ति वार्तामा क्रेमलिनको माग अस्वीकार गरे भने मस्कोले युक्रेनमा आफ्नो लाभ विस्तार गर्न खोज्नेछ भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्लोरिडा रिसोर्टमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीलाई स्वागत गर्दै शान्ति सम्झौताका लागि ‘पहिलेभन्दा नजिक’ भएको बताए । तर युक्रेनी सेनाको फिर्ती क्षेत्र र जापोरिजिया आणविक उर्जा संयन्त्रको भविष्य जस्ता विषयमा वार्ताकारहरू अझै पनि प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति खोजिरहेका छन् ।

पुटिनले ओरेसनिक मिसाइलको क्षमताको प्रशंसा गर्दै यसका धेरै वारहेड अवरोध हुनबाट सुरक्षित रहेको बताएका छन् । उनले पश्चिमी राष्ट्रलाई चेतावनी दिँदै मस्कोले आवश्यक परे युरोपभरि नाटो सहयोगीहरू विरुद्ध मिसाइल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

रुसको रक्षा अधिकारीहरूले ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली मध्यम दूरीका मिसाइलहरू ५०० देखि पाँच हजार ५०० किलोमिटरसम्म उड्न सक्ने र परम्परागत वा आणविक हतियार बोक्न सक्षम हुने बताएका छन् ।

यस प्रकारका मिसाइलहरू सन् २०१९ सम्म सोभियत युगको सन्धिअन्तर्गत प्रतिबन्धित थिए ।

ओरेसनिक मिसाइल
