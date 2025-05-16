+
टेकुमा गाडी र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु

दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक काभ्रे बेथानचोक गाउँपालिका–२ घर भएका ३० वर्षीय दिपक बजगाईंको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते १७:२८

१५ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१२ टेकुस्थित सडकमा ईभी गाडी र मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको छ ।

बाग्मती प्रदेश ०१–००१ य १७४३ नम्बरको ईभी गाडी र बा.९१ प ७५६४ नम्बरको मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किएर मंगलबार बिहान दुर्घटना भएको थियो ।

दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक काभ्रे बेथानचोक गाउँपालिका–२ घर भएका ३० वर्षीय दिपक बजगाईंको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।

गम्भीर घाइते भएका उनको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । प्रहरीले ईभी चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

दुर्घटना
