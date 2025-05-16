+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

थाइल्याण्डदेखि ल्याएको १२ किलो गाँजासहित विमानस्थलबाट एक भारतीय पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते १७:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थाइल्याण्डदेखि ल्याएको १२ किलो ७५० ग्राम गाँजासहित ३१ वर्षीय भारतीय नागरिक नियाज सोमबार राति पक्राउ परेका छन्।
  • नेपाल एयरलाइन्सको बैंककबाट काठमाडौं आएको उडानमा नियाजको लगेजबाट लागूऔषध फेला परेको प्रहरीले बताएको छ।
  • पक्राउ परेका नियाजलाई आवश्यक अनुसन्धान र कारवाहीका लागि लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो पठाइएको छ।

१५ पुस, काठमाडौं । थाइल्याण्डदेखि ल्याएको १२ किलो ७५०  ग्राम गाँजासहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक भारतीय पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा नियाज नाम गरेका ३१ वर्षीय भारतीय नागरिक छन् । उनलाई विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय र भन्सारको संयुक्त टोलीले पक्राउ सोमबार राति पक्राउ गरेको हो ।

नेपाल एयरलाइन्सको उडानद्वारा बैंककबाट काठमाडौं आएका उनको लगेजबाट उक्त लागूऔषध फेला परेको प्रहरीले बताएको छ । उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो पठाइएको छ ।

अवैध लागूऔषध गाँजा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कीर्तिपुर डाँडामा ल्यापटप बोकेर ३ लाख कमाउन सकिने गगनको भनाइमा अर्थमन्त्री सहमत

कीर्तिपुर डाँडामा ल्यापटप बोकेर ३ लाख कमाउन सकिने गगनको भनाइमा अर्थमन्त्री सहमत
सूर्यास्त हेर्न बोराबाँध जाऔं

सूर्यास्त हेर्न बोराबाँध जाऔं
ए लिगमा साम्बाको एक गोल, दुई असिस्ट

ए लिगमा साम्बाको एक गोल, दुई असिस्ट
अनुपविक्रमको दुबै हातमा लड्डु : ‘रोडिज’ मा ह्याट्रिक, सलमान खानसँग फिल्म

अनुपविक्रमको दुबै हातमा लड्डु : ‘रोडिज’ मा ह्याट्रिक, सलमान खानसँग फिल्म
सभापतिमा पूर्णबहादुरलाई सघाउने देउवाको प्रष्ट सन्देश

सभापतिमा पूर्णबहादुरलाई सघाउने देउवाको प्रष्ट सन्देश
लेखकसँग जाँचबुझ आयोगले लिएको बयानप्रति ओलीको आपत्ति

लेखकसँग जाँचबुझ आयोगले लिएको बयानप्रति ओलीको आपत्ति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित