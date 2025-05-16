+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘लाभांश फिर्ता लैजान सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय बैंकको कदम स्वागतयोग्य’

यसअघि एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले दस्तावेज दोहोरो पेस गर्नुपर्ने समस्या थियो । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते १८:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल-भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विदेशी लगानीकर्ताको लाभांश फिर्ता सहजीकरणमा धन्यवाद दिएको छ।
  • राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्ताका लागि दोहोरो कागजात पेस गर्ने झन्झट हटाउँदै एकद्वार प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ।
  • विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो खाता भएको वाणिज्य बैंकबाट लाभांश फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशोधन गरिएको छ।

१५ पुस, काठमाडौं । नेपाल-भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (निक्की) ले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्ता सम्बन्धमा गरेको सहजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिएको छ ।

१५ जेठमा निक्कीले राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेट गर्दै विदेशी कर्मचारीको तलब तथा लाभांश फिर्ता, सीमापार सेवा भुक्तानीमा देखिएको झन्झट र एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वय विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो । यसै साता राष्ट्र बैंकले २५ हजारसम्मका २ सय र ५ सय दरका भारतीय नोट चलाउन अनुमति दिएको थियो ।

यसका साथै सोमबार राष्ट्र बैंकले एकद्वार प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश फिर्ताका लागि उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा दोहोरो कागजात पेस गर्दा भइरहेको झन्झटमात्र हटेको छैन, यसबाट विदेशी लगानीकर्ताका लागि वास्तविक रूपमा एकद्वार प्रणाली लागु भएको निक्की अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए ।

निक्की अन्तगर्तको इन्डियन बिजनेस फोरम (आईबीएफ) का सहसंयोजक सैबाल घोषले पनि राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिगत परिवर्तनलाई स्वागत गर्दै यसले वास्तवमा लगानीकर्ता र नेपाल सरकार दुवैलाई सिर्जना भएको कामको दोहोरोपन हटाउने बताए ।

राष्ट्र बैंक गभर्नर पौडेल तथा राष्ट्र बैंकलाई नेपालमा रहेका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीका तर्फबाट उनले धन्यवाद दिए । ‘यस नयाँ प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई अझ प्रभावकारी बनाउने छ र उद्योग विभागमा स्थापना गरिएको ‘वान विन्डो’ प्रणाली थप प्रभावकारी तथा दक्ष हुनेछ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालबाट लाभांश लैजान सहज व्यवस्था गर्दै सोमबार विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ संशोधन गरेको छ ।

यसअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश आफ्नो खाता भएको वाणिज्य बैंकबाट नै लैजान सक्ने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ । विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा २० र २६ का व्यवस्था बमोजिम विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

यसका लागि अब निवेदन मात्र दिएर लाभांश फिर्ता लैजान सक्नेछन् । यसअघि एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी नभएकाले दस्तावेज दोहोरो पेस गर्नुपर्ने समस्या थियो ।

निक्की नेपाल-भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री लाभांश फिर्ता विदेशी लगानीकर्ता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित