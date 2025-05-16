मेलमिलाप दिवसमा गर्ने भनिएको कांग्रेसको वडा अधिवेशन प्रभावित

१६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर नेपाली कांग्रेसले आज (बुधबार) गर्ने भनिएको वडा अधिवेशन प्रभावित भएको छ ।
निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम सम्पन्न नहुँदा कांग्रेसले बुधबारका लागि तय गरेको वडा अधिवेशन प्रभावित भएको हो ।
कार्यतालिका प्रभावित हुने छाँटकाँट पहिले नै देखिएको भए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले मतहतलाई वडा अधिवेशन गर्ने-नगर्ने बारे औपचारिक रूपमा कुनै परिपत्र भने गरेको छैन ।
क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काममा ढिलाइ भएकाका कारण १६ पुसमा हुने भनिएको वडा अधिवेशन नहुनेजस्तै देखिएपछि कांग्रेसले ९ पुसदेखि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको थियो ।
बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेरदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची तय गर्ने भनिएको थियो । तर, बैठक बन्दसूचीमा मात्रै केन्द्रित भएपछि कांग्रेसले वडा अधिवेशनबारे कुनै निर्णय लिन सकेन ।
कांग्रेसको ‘क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति’ समय तालिकाअनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्न असफल भएपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका अन्योलमा परेको छ ।
१५ मंसिरमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २५ मंसिरभित्र सदस्यता नवीकरण नभएका, छुटेका, विवरण पठाउन बाँकी रहेका जिल्लाले जिल्ला कार्यसमितिको बैठकको निर्णय, नवीकरणको सूचीको अन्तिम नामावली र रकम केन्द्रमा पठाउन भनेको थियो ।
निर्धारित समयावधिभित्र नवीकरणको काम सम्पन्न हुने नदेखिएपछि ‘क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति’ले २४ मंसिरमा चार दिनका लागि म्याद थप गरेको थियो ।
समिति संयोजक गगनकुमार थापा (महामन्त्री)ले जिल्ला सभापतिहरूलाई २९ मंसिरभित्र नवीकरणको काम सम्पन्न गर्न र ३ पुसभित्र केन्द्रमा पठाइसक्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त समयावधिभित्र पनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम सम्पन्न हुन नसकेपछि समितिले नवीक्रणका लागि ९ पुस र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि १० पुससम्मको समय निर्धारण गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक थप गरेको समयमा पनि क्रियाशील सदस्यता र नयाँ सदस्यता नवीकरणको काम कांग्रेसले सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4