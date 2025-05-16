निर्वाचन आयोगले भन्यो : उम्मेदवारको जरिवानाबारे कुनै निर्णय भएको छैन

१६ पुस, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यसअघिको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेका विषयमा अहिले कुनै पनि निर्णय नभएको जानकारी दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल जरिवानासम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको बताएका हुन् ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विभिन्न उम्मेदवारहरूको नाम किटान गरी खर्च विवरण नबुझाएको र उम्मेदवार हुन नसक्ने दाबी गर्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि आयोगले ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो । चुनावलगत्तै खर्च विवरण पेस गरिसकेका उम्मेदवारहरूले विभिन्न पत्रहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
