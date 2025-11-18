+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

महेश त्रिपाठीले साइन गरे ‘शिरजरा’

‘यो फिल्ममा मेरो पात्र बलियो दार्शनिक छवि बोकेको रोलमा छ’ फिल्म साइन गरेपछि त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १६:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता महेश त्रिपाठीले आगामी फिल्म 'शिरजरा : सङ अफ ग्रान्ड मदर' साइन गरेका छन् र फिल्मको छायांकन फेब्रुअरी २०२६ देखि सुरु हुने छ।
  • फिल्मको निर्देशन विकास सुवेदीले गर्नेछन् र नेपालमा निर्मातामा सुवास भुसाल, कार्यकारी निर्माता क्रिस बेरुटी रहेका छन्।
  • 'शिरजरा' मेटा-मोर्डन फिलोसोफिकल विधामा बन्ने फिल्म हो र छायांकन नेपाल र विदेशमा हुने तयारी छ।

काठमाडौं । अभिनेता महेश त्रिपाठीले आगामी फिल्म ‘शिरजरा : सङ अफ ग्रान्ड मदर’ साइन गरेका छन् । एकमहिना अघि उनी औपचारिकरुपमा अनुबन्धित भएपनि घोषणा बुधबार मात्र गरिएको हो ।

फिल्मको शीर्ष भूमिकामा उनी जोडिएका हुन् । ‘यो फिल्ममा मेरो पात्र बलियो दार्शनिक छवि बोकेको रोलमा छ’ फिल्म साइन गरेपछि त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भने ।

उत्तरआधुनिक कथावस्तु र जनरामा बन्ने फिल्मको छायांकन फागुनदेखि सुरु हुने जनाइएको छ । आधा भाग नेपाल र आधा विदेशमा गर्ने तयारी रहेको जानकारी महेशले दिए ।

अभिनेता त्रिपाठी पछिल्लो समयका हिट र डिमान्डेड कलाकार हुन् । उनी अभिनित पछिल्लो फिल्म ‘परान’ सर्वकालिन धेरै कमाउने चौंथो नेपाली फिल्म हो, जुन १८ करोड कमाउने दौडतिर उन्मुख छ ।

सन् २०२५ मा उनी अभिनित फिल्महरू लाज शरणम्, रेशम फिलिली, ११ः५५, प्रदर्शनमा आए । हालै ‘ककाकिकी’ र ‘३६ को आँकडा’ गरेका उनी अहिले ‘झिंगेदाउ २’ मा ब्यस्त छन् ।

‘शिरजरा’ फिल्म के हो ?

विकास सुवेदीको पटकथा र निर्देशन रहने फिल्मको नेपाल निर्मातामा सुवास भुसाल हुनेछन् । कार्यकारी निर्मातामा क्रिस बेरुटी (अमेरिका) रहेका छन् भने पोल्याण्डमा पोष्ट-प्रोडक्सनको काम हुने जनाइएको छ ।

मेटा-मोर्डन फिलोसोफिकल विधामा फिल्म बन्ने बताइएको छ । अहिले प्रि-प्रोडक्सनको काम भइरहेको फिल्मको छायांकन फेब्रुअरी २०२६ देखी सुरु हुने उल्लेख छ ।

महेश त्रिपाठी शिरजरा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित