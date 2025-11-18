महालक्ष्मी विकास बैंकले परिमार्जित सुनचाँदी धितो कर्जा दिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- महालक्ष्मी विकास बैंकले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ का अवसरमा परिमार्जित सुनचाँदी धितो कर्जा सुविधा दिने भएको छ।
- बैंकले प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा सुनचाँदी धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने र अधिकतम कर्जा सीमा ५० लाख तोकेको छ।
- यो सेवा न्युरोड (काठमाडौं, पोखरा), महाराजगञ्ज, हेटाँडा र भैरहवाका शाखाबाट प्रदान गरिनेछ र निवेदन जुनसुकै शाखाबाट पेस गर्न सकिने छ।
१६ पुस, काठमाडौं । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ का अवसरमा महालक्ष्मी विकास बैंकले आकर्षक सुविधा रहने गरी परिमार्जित सुनचाँदी धितो कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।
नेपाली बजारमा सुन तथा चाँदीप्रति आकर्षण बढेको भन्दै सुनचाँदी गर्जो टार्नेमात्र नभई लगानीका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने विकल्प समेत हेरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सोही अनुसार बैंकले विशेष सुविधा सहित सुनचाँदी धितो कर्जा प्रदान गर्ने भएको जानकारी दिएको छ । कम ब्याजदर, छरितो प्रक्रिया तथा सुरक्षित वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता सहित यो सुविधा बैंकले प्रदान गर्ने भएको हो ।
यस अन्तर्गत ग्राहकले प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा नै सुनचाँदी धितोमा कर्जा उपभोग गर्न सक्नेछन् । कुनै पनि आधिकारिक विक्रेताबाट सुनचाँदी खरिद गर्न बैंकले कर्जा प्रदान गर्ने छ । यो योजना अन्तर्गत कर्जाको अधिकतम सीमा ५० लाख हुनेछ ।
बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई अझै सहज, छिटो छरितो र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरूप हाल यो सेवा न्युरोड (काठमाडौं), न्युरोड (पोखरा), महाराजगञ्ज, हेटांैडा, भैरहवा शाखामार्फत प्रदान गरिने जनाएको छ ।
सुनचाँदी कर्जाको निवेदन भने जुनसुकै शाखा कार्यालय मार्फत पेस गर्न सकिने छ । ग्राहकको वित्तीय व्यवस्थापन थप सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै बैंकले भविष्यमा समेत ग्राहकहितमा केन्द्रित रही विभिन्न अवसर तथा चाडपर्वमा नवीन सेवा उपलब्ध गराँउदै जाने बैंकले जनाएको छ ।
‘सबल बैंक, सफल सहकार्य’ नारासहित ३१ वर्षदेखि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकको देशभरि करिब ८ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् ।
