+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अंग्रेजी नयाँ वर्षमा मनाइँदै राष्ट्रिय पोशाक र टोपी दिवस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १७ गते ६:१३
फाइल फोटो
Listen News
0:00
0:30
🔊

१७ पुस, काठमाडौं । इस्वी सम्वतको नयाँ वर्षको दिनलाई नेपालीहरुले राष्ट्रिय पोशाक दिवस र नेपाली टोपी दिवसको रुपमा मनाउने गरेका छन् ।

विश्वव्यापीकरणको प्रभावले अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने प्रचलन बढिरहेको भन्दै ०७० सालदेखि  केही युवाहरुले नेपाली मौलिक पोशाक संरक्षणको अभियानका लागि यो दिवस मनाउन सुरु गरेका थिए ।

यही क्रममा विहीबार बिहान पनि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भेला भएर युवाहरुले नेपाली राष्ट्रिय पोशाक लगाएर प्रदर्शन गर्दैछन्  ।

स्वतन्त्र राष्ट्रप्रेमी अभियान नेपाल, जागरुक युवा अभियान नेपाल, गुन्यूचोली राष्ट्रिय जागरण नेपाललगायतका संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा दिवसको कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल र ढाका टोपीमा सजिएका सहभागीहरुले ढाका टोपीलाई पहिचान दिन माग गर्दै राष्ट्रिय पोशाकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

नेपाली टोपी दिवस राष्ट्रिय पोशाक दिवस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टी-२० विश्वकपका लागि अस्ट्रेलियाको प्रारम्भिक टोली घोषणा

टी-२० विश्वकपका लागि अस्ट्रेलियाको प्रारम्भिक टोली घोषणा
विशेष अदालतले हेरेका ७ प्रमाण, जसले पूर्वमन्त्री गुप्तालाई थुनामा पठायो

विशेष अदालतले हेरेका ७ प्रमाण, जसले पूर्वमन्त्री गुप्तालाई थुनामा पठायो
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारका ३ आरोपित सामान्य तारिखमा रिहा

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारका ३ आरोपित सामान्य तारिखमा रिहा
सन् २०२५ मा भित्रिए १० लाख बढी विदेशी पर्यटक

सन् २०२५ मा भित्रिए १० लाख बढी विदेशी पर्यटक
एक वर्षमै विदेशिए १५ लाख २३ हजार नेपाली

एक वर्षमै विदेशिए १५ लाख २३ हजार नेपाली
विदेशमा हन्डर खाएर गाउँ फर्किएका लोकबहादुरको मौरी मोह

विदेशमा हन्डर खाएर गाउँ फर्किएका लोकबहादुरको मौरी मोह

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित