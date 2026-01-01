भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १२ करोड ३३ लाख संकलन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१७ पुस, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबर रकम जम्मा भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म कोषमा उक्त परिमाण बराबर रकम जम्मा भएको हो । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले कोष गठन गरेको थियो ।
कोषमा बिहीबार मेटलाइफ नेपालले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।
सहयोग रकम कोषमा जम्मा गरी त्यसको जानकारी मेटलाइफ नेपालका कार्यकारी निर्देशक निर्मलकाजी श्रेष्ठले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई गराए ।
कोषमा पुर्याएको योगदानका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री खनालले मेटलाइफ नेपाललाई धन्यवाद दिए ।
