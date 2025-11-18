+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

111/10 (19.1)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

68/2(11.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

४९ बलमा ४४ रन आवश्यक

काठमान्डु गोर्खाज 2025

111/10(19.1)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

68/2(11.5)
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
111/10 (19.1)
VS
४९ बलमा ४४ रन आवश्यक
लुम्बिनी लायन्स 2025
68/2 (11.5)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

चक्रीय कोष कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालय सहमत, यसै साता सहकारी मन्त्रालयमा फिर्ता गरिने 

वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते १८:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई पैसा दिने चक्रीय कोष कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने तयारी गरेको छ।
  • सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ कोषमा राख्ने र १ लाखसम्मका बचतकर्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
  • चक्रीय कोष कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।

२४ मंसिर, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई पैसा दिने गरी तयार गरिएको चक्रीय कोष कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिने भएको छ ।

कार्यविधि अध्ययन तथा आवश्यक स्रोतका विषयमा निष्कर्षमा पुगी अर्थले यसै साता फिर्ता गर्ने तयारीसँगै सहमति दिने निश्चित भएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष परिकल्पना गरेको थियो ।

कोषमा सरकारले २ अर्ब दिने र उक्त कोषबाट १ लाखसम्मका बचतकर्तालाई फिर्ता दिन आवश्यक कार्यविधि तयार गरेको थियो । मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि मंसिर सुरुवातमा अर्थ पठाइएको भूमि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

बचतकर्तालाई दिने रकम र कोषमा राखिने रकमका सन्दर्भमा सरकारले नै अनुमति दिएपछि कार्यविधिमा राखिएको हुनाले मन्त्रालयले परिवर्तन गर्ने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए । स्रोतका सन्दर्भमा अर्थले कसरी जुटाउने वा उक्त रकम कोषमा कसरी राख्ने विषयमा केही फरक पर्न सक्ने भए पनि बचत फिर्ता सन्दर्भमा भने नहुने ती अधिकारीले बताए ।

‘पीडित बचतकर्ता आफ्नो बचत फिर्ता माग्दै आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ,’ भूमि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बचतकर्तालाई सक्दो छिटो न्याय दिने गरी कार्यविधि बनाइ अर्थमा पठाइएको छ, अर्थको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।’

कार्यविधि अनुसार कोषमा रकम सरकारले दिने र सहकारीका सम्पत्ति बिक्रीपछि आउने रकम सोही कोषमा राखेर भरपाइ गरिने व्यवस्था छ ।

तर, सहकारी मन्त्रालयले पठाएको चक्रीय कोषको कार्यविधिमाथि  छलफल करिब अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए ।

‘चक्रीय कोष कार्यविधि १–२ दिनमा सहकारी मन्त्रालयमा फिर्ता जान्छ,’ पाण्डेयले भने, ‘महाशाखा तथा शाखाको राय लिनुपर्ने भएर १–२ दिन लाग्ने देखिएको हो ।’

अर्थले पनि त्यसलाई समीक्षा गर्ने भएकाले रकम भुक्तानीको आधार यकिन भइनसकेकाले ढिला भएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता माग गर्दै २ सातासम्म आन्दोलन गरे । सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा ६ बुँदे सहमति गरे पनि उक्त आन्दोलन अहिलेका लागि स्थगित छ ।

आन्दोलनकारीको माग पनि चक्रीय कोषमार्फत बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्ने, सहकारी ठगलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायत थिए । सोही दबाबका आधारमा सहकारी मन्त्रालयले तीव्र गतिमा चक्रीय कोष कार्यविधि बनाइ अर्थमा पठाएको हो ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाएको छ । साथै, उक्त कोषमा सहकारी ठगका सम्पत्ति बेचबिखनपछि आउने रकम राखेर भरपाइ गर्नसमेत आयोगले सुझाएको छ । सरकारले पनि सोही सुझावका आधारमा चक्रीय कोष कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय चक्रीय कोष कार्यविधि पीडित बचतकर्ता भूमि व्यवस्था समस्याग्रस्त सहकारी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहमति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रुग्ण र बन्द सार्वजनिक संस्थान निजीकरण कि खारेज ? धमाधम गरिँदै ‘डीडीए’

रुग्ण र बन्द सार्वजनिक संस्थान निजीकरण कि खारेज ? धमाधम गरिँदै ‘डीडीए’
अर्थ मन्त्रालयका २० सवारीसाधनको गरियो पूर्णबीमा

अर्थ मन्त्रालयका २० सवारीसाधनको गरियो पूर्णबीमा
सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा १ खर्ब ३५ अर्ब बराबरको खाडल

सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा १ खर्ब ३५ अर्ब बराबरको खाडल
अर्थले एकसाथ गर्‍यो ३० उपसचिव सरुवा

अर्थले एकसाथ गर्‍यो ३० उपसचिव सरुवा
विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा ‘फोकल युनिट’ स्थापना

विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा ‘फोकल युनिट’ स्थापना
राजस्व सचिवमा भूपाल बराल

राजस्व सचिवमा भूपाल बराल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित