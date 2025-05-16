+
डोल्पा घटना : चौकीका प्रहरी सम्पर्कमा, युवक बेपत्ता

एसपीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन, यातायात बन्द

नदीमा बेपत्ता रोकायाको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । उनको खोजी भइरहेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते १३:४५
घटना भएको स्थान । तस्वीर : गुगुल अर्थ ।

२० पुस, काठमाडौं । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ मा पर्ने करोपगार्ड इलाका प्रहरी कार्यालयमा तोडफोडपछि सम्पर्कविहीन भएका भनिएका प्रहरीहरू सम्पर्कमा आएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमराज कोइरालाले तोडफोड र आक्रमणबाट हातहतियार सुरक्षित राख्न केही प्रहरी सुरक्षित स्थानमा गएर बसेको र अवस्था सामान्य भएपछि शनिबार राति नै सम्पर्कमा आएको बताए ।

गत शुक्रबार ल्हाँ गाउँका ३४ वर्षीय जुन रोकाया प्रहरी चेकिङको क्रममा ठूलीभेरी नदीमा बेपत्ता भएको घटनालाई लिएर स्थानीयवासीले शनिबार साँझ प्रहरी चौकी आक्रमणमा उत्रिएका थिए । आक्रमणबाट प्रहरी चौकीमा क्षति पुगेको छ । केही प्रहरी घाइते भएका छन् ।

लागुऔषध ओसारपसारको आरोपमा प्रहरीले छेप्के पुलमा रोकायामाथि जाँच गर्न खोज्दा उनी नदीमा हामफालेको प्रहरीको भनाइ छ । तर स्थानीयले भने प्रहरीले लखेटी–लखेटी नदीमा खसालेको आरोप लगाएका छन् ।

नदीमा बेपत्ता रोकायाको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन । उनको खोजी भइरहेको छ ।

छानबिन समिति गठन, चौकीका सबै प्रहरी सदरमुकाम तानिए

यी समग्र घटना छानबिनका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी रामप्रसाद घर्तीमगरको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले जानकारी दिए ।

घटनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय करोपगार्डका सबै १० जना प्रहरीलाई जिल्ला सदरमुकाम तानिएको छ । युवक वेपत्ता घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएका चार जना प्रहरीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले बताए ।

साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको समन्वयमा वार्ताको प्रयास पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन प्रशासन तयार रहेको उनले बताए ।

घटनाको विरोधमा ल्हाँका गाउँका बासिन्दाले डोल्पामा अनिश्चितकालीन यातायात बन्द घोषणा गरेका छन् ।

डोल्पा घटना नेपाल प्रहरी
