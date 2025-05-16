प्रतिनिधिसभा चुनाव : एमाले डोटीबाट भट्टसहित ८ जना सिफारिस

२० पुस, धनगढी । प्रतिनिधिसभाका लागि नेकपा एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टको नाम डोटीबाट समेत सिफारिस भएको छ ।
कैलाली–४ बाट एकल सिफारिस गरिएका भट्टको नाम डोटीबाट समेत सिफारिस गरिएको जिल्ला सचिव पदमराज भट्टले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार भट्टको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्लको नाम दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएको छ । उनी पार्टीले टिकट दिएमा प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्ने तयारीमा छन् ।
भट्ट र मल्ल बाहेकका अन्य ६ जना आकांक्षीको नाम पनि सिफारिस गरिएको सचिव भट्टले बताए ।
उनकाअनुसार नेता दीर्घ बोगटी, मञ्जु मलासी, महेश्वर भाट , गोविन्द पार्की, दिनेश घर्ती मगर र दीपक धामीको नाम सिफारिस गरिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4