कतिमा किनबेच भइरहेछ लसुन ?

२०८२ पुष २२ गते ११:४०

  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बजारमा सुकेको लसुनको मूल्य घटेको छ।
  • पछिल्लो दुई सातामा लसुनको मूल्य ३०.२६ देखि ७३.२६ प्रतिशतसम्म बढेको थियो, तर चार दिनमा चिनियाँ लसुनको औसत मूल्य २६.२१ प्रतिशतले घटेको छ।
  • गत शुक्रबार चिनियाँ लसुन प्रतिकिलो औसत ४ सय ५६ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने आज सोमबार यसको मूल्य ३ सय ३६ रुपैयाँ कायम छ।

२२ पुस, काठमाडौं । बजारमा सुकेको लसुनको मूल्य घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले लसुनको मूल्य ओरालो लागेको देखाएको हो ।

बजारमा चिनियाँ र नेपाली गरी दुई प्रकारका लसुन किन्न पाइन्छ । पछिल्लो दुई सातामा सुकेको लसुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको थियो । दुई साता अवधिमा लसुनको मूल्य ३०.२६ देखि ७३.२६ प्रतिशतसम्म बढेको थियो ।

गएको शुक्रबार (१८ पुस) मा चिनियाँ लसुन प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ४ सयदेखि अधिकतम ५ सय र औसतमा ४ सय ५६ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । चार दिनको अवधिमा चिनियाँ लसुन औसतमा प्रतिकिलो २६.२१ प्रतिशतसम्म घटेको छ । आज सोमबार उक्त लसुनको मूल्य ३ सय ३६ रुपैयाँ कायम छ ।

यस्तै नेपाली लसुनको मूल्य पनि १९.७० प्रतिशतले घटेको छ । गत शुक्रबार नेपाली लसुन प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम २ सय २० देखि अधिकतम २ सय ८९ र औसत २ सय ४७ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

आज मंगलबार भने नेपाली लसुनको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ९८ रुपैयाँ कायम छ ।

लसुनको मूल्य
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित