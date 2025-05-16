प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि कुलमानले भने : राजीनामा समयमै दिन्छौँ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले समय आएपछि पदबाट राजीनामा दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलसँग आवद्ध मन्त्रीहरूलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएकी थिइन्।
- कुलमान घिसिङ उज्यालो नेपाल पार्टीको संरक्षक हुन् र राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छन्।
२२ पुस, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले समयमै राजीनामा दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका मन्त्रीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिएर जान निर्देशन दिएको विषयमा मंगलबार पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा घिसिङले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘समय आएपछि दिन्छौँ ।’ त्यसपछि पत्रकारले सोधे- राजीनामा चाहिँ दिने नै हो ? सोधपछि उनले भने- हो ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा केही मन्त्रीहरू राजनीतिक क्रियाकलापमा लागेको र उनीहरू दलमा नै आबद्ध भएकाले प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबारको बैठकमा अब तत्काल पद छोड्न भनेकी थिइन् ।
सरकारमा सहभागी भएपछि कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरिएको थियो ।
अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकता गरेको छ । दलका बैठक र राजनीतिक कार्यक्रममा भने घिसिङ प्रत्यक्ष सहभागी हुँदै आएका छन् ।
निर्दलीय भनिएको चुनावी सरकारका मन्त्री नै राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
