+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सशस्त्र हेडक्वार्टरमा केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १९:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई संरक्षण गर्दै समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
  • खनालले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य भएको बताए।
  • सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका अवैध सामान नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

२२ पुस, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक, स्वयम्भूमा केन्द्रिय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बैठकका प्रमुख अतिथि समेत रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्बोधन गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई आवश्यक संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्दै समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अन्तर–निकायबीच देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्दै समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कुनै एकल निकायको प्रयासले मात्र राजश्व चुहावट नियन्त्रण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

साथै, राजश्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा आम नागरिकलाई अनावश्यक दु:ख नहोस् भन्ने विषयमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने उनले बताए ।

बैठकमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले राजश्व चुहावट नियन्त्रण सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।

सीमित साधन–स्रोतका बावजुद उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै परिणाममुखी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।

राजश्व सचिव भूपाल बरालले खुला सीमाका कारण शान्ति–सुरक्षा र राजश्व संकलन दुवै क्षेत्रमा चुनौती रहेको बताए ।

यस्ता चुनौतीका बीच पनि सुरक्षा निकायहरूले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको भन्दै उनले यस कार्यलाई अझ व्यावसायिक र समन्वयात्मक ढंगले निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सीमा क्षेत्रमा रहेका गोदामहरूलाई सीमाबाट निश्चित दूरीमा राख्नुपर्ने, बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाइनुपर्ने तथा सीमा नाकाबाट बरामद अवैध सामानको लिलाम प्रक्रिया सहज र छिटो अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सबै कर्मचारीहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्य भएमा मात्र परिणाममुखी उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।

सीमा नाकाबाट आवत–जावत गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले दोषारोपणले मात्र समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे ।

 सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि राजश्व संकलन र चोरीपैठारी नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशीराज दाहालले राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सशस्त्र प्रहरी सीमा नाकामा परिचालित हुँदै आएको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको करिब छ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका अवैध सामान नियन्त्रणमा लिई राजश्व अनुसन्धान तथा भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरिएको उनले बताए ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा सबै निकायहरूको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको बताए ।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले सीमा नाकामा हुने अवैध क्रियाकलापमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव उत्तरकुमार खत्रीले सम्बन्धित निकायहरूबीच समयमै प्रभावकारी समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा प्रदेशस्थित बाहिनी मुख्यालयका बाहिनीपतिहरूले सीमा क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ तथा चोरीपैठारीलगायत विविध आपराधिक गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए।

सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टले सीमा तथा राजश्व सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल र गणेशबहादुर ठाडा मगर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक ओमप्रकाश जोशी, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका उप–महानिर्देशक निर्मल ढकाल, गृह मन्त्रालयका सह–सचिव आनन्द काफ्लेलगायत सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति थियो ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रण समिति सशस्त्र प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रदीप परियारले पाए सफाइ

भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रदीप परियारले पाए सफाइ
देउवा, ओली, प्रचण्ड र उपेन्द्रले राष्ट्रिय सभामा गर्दैछन् भागबण्डा

देउवा, ओली, प्रचण्ड र उपेन्द्रले राष्ट्रिय सभामा गर्दैछन् भागबण्डा
सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि साढे तीन वर्षपछि ‘निर्देशनात्मक आदेश’

सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि साढे तीन वर्षपछि ‘निर्देशनात्मक आदेश’
पार्टीको हरेक संरचनामा ४० वर्षमुनिका युवालाई ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउन माग

पार्टीको हरेक संरचनामा ४० वर्षमुनिका युवालाई ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउन माग
सरकारले तोक्यो छुर्पीको नयाँ गुणस्तर, कस्तो हुनुपर्छ ?

सरकारले तोक्यो छुर्पीको नयाँ गुणस्तर, कस्तो हुनुपर्छ ?
रास्वपा उपसभापतिमा सहमति गरेका कुलमानको दाबी : म कुनै पार्टी सदस्य छैन

रास्वपा उपसभापतिमा सहमति गरेका कुलमानको दाबी : म कुनै पार्टी सदस्य छैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित