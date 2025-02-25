२२औं एनएसजेएफ स्पोर्ट्स अवार्ड : एरिकालाई लगातार दोस्रोपटक वर्ष महिला खेलाडीको अवार्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ पुस, काठमाडौं । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) ले कराते खेलाडी एरिका गुरुङलाई वर्ष महिला खेलाडीको अवार्ड प्रदान गरेको छ ।
पोखरामा बुधबार भएको अवार्ड कार्यक्रममा एरिकालाई वर्षकै उत्कृष्ट महिला खेलाडीको अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो ।
यस विधाको मनोनयनमा मनोनयनमा करातेकी एरिका गुरुङ, फुटबलकी रेखा पौडेल, करातेकी एलिसा रास्कोटी मगर, खो खोकी मानमति बिष्ट र भलिबलकी सलिना श्रेष्ठ परेका थिए ।
एरिकाले लगातार दोस्रोपटक यो अवार्ड जितेकी हुन् । यसअघि संगिना वैद्य, गंगा अधिकारी र सावित्रा भण्डारीपछि दुई पटक जित्ने उनी चाैथो खेलाडी हुन् । लगातार दोस्रोपटक भने एरिकाले मात्र जितेकी छन् ।
एरिकाले एसियाली खेलकुदअन्तर्गत करातेमा नेपाललाई ऐतिहासिक रजत पदक दिलाएकी थिइन् ।
त्यस्तै मलेसियाको क्वालालम्पुरमा भएको कराते वान सिरिज ए मा पनि एरिकाले ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितेकी थिइन् ।
