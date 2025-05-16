४ अंक बढ्यो सेयर बजार, घट्यो कारोबार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सेयर बजार २४ पुस बिहीबार ४.५९ अंकले बढेर नेप्से २६४० अंकमा पुगेको छ।
- कारोबार रकम ५ अर्ब १७ करोडबाट घटेर ४ अर्ब ९० करोड पुगेको छ।
- सान्भी इनर्जीको मूल्य ८.१६ प्रतिशतले सबैभन्दा बढी बढेको छ भने सुपर मादी हाइड्रोपावरको मूल्य ३.९ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै घटेको छ।
२४ पुस, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार ४.५९ अंक बढेको छ ।
कारोबारका क्रममा दिनभर प्रायः रातो रहेको बजार अन्तिम आधा घण्टामा बढेको हो । आजको वृद्धिपछि नेप्से २६४० अंकमा कायम भएको छ । कारोबार रकम केही घटेको छ । अघिल्लो दिन ५ अर्ब १७ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ९० करोडको भयो ।
१२९ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ११५ को घट्यो भने १५ को स्थिर रह्यो । सबै समूहका सूचकको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । बैंकिङ ०.३०, विकास बैंक ०.१८, होटल तथा पर्यटन ०.४०, हाइड्रोपावर ०.३२, जीवन बीमा ०.३३, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.४९, निर्जीवन बीमा ०.२६ प्रतिशत बढे ।
फाइनान्स ०.४४, लगानी ०.२०, माइक्रोफाइनान्स ०.०३, अन्य ०.०७ तथा व्यापार ०.२२ प्रतिशत घटे ।
सान्भी इनर्जीको मूल्य सबैभन्दा धेरै ८.१६ प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै एसवाई प्यानलको ५.७१, खानीखोला हाइड्रोपावरको ४.६३, श्रीनगर एग्रिटेकको ४.४२, आँखुखोला जलविद्युतको ३.८८ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।
सुपर मादी हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै ३.९ प्रतिशत घट्यो । इङवा हाइड्रोपावरको २.७१ तथा गणपति लघुवित्तको २.५३ प्रतिशत घट्यो ।
आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा एसवाई प्यानल, बन्दीपुर केबुलकार, सान्भी इनर्जी, सागर डिस्टिलरी र शिवम् सिमेन्ट छन् ।
