+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सेयर बजारमा ७ अर्ब नाघ्यो कारोबार, फाइनान्समा आकर्षण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १५:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मंगलबार नेप्से परिसूचक ९.९३ अंक बढेर २६४९ अंकमा पुगेको छ।
  • आज ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ जुन एक महिनायताकै उच्च हो।
  • फाइनान्स समूह सबैभन्दा धेरै २.८७ प्रतिशतले बढेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.५१ प्रतिशतले घटेको छ।

२२ पुस, काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से ९.९३ अंक बढेको छ । सो अंकको वृद्धिसँगै २६४९ अंकमा पुगेको छ ।

आज बजार केही उतारचढावमा देखियो । कारोबार सुरु भएपछि नै बढेको नेप्से ११ : ५७ बजे २६६२ अंकसम्म पुगे पनि त्यसपछि दिनभर कुनै पनि समय सो अंकभन्दा माथि जान सकेन ।

कारोबार रकम बढेको छ । अघिल्लो दिन ६ अर्ब ४७ करोडको कारोबार भएकोमा आज ७ अर्ब १२ करोडको भएको छ । यो रकम एक महिनायताकै उच्च हो । कुल १४८ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १०३ को घट्यो भने ८ को स्थिर रह्यो ।

यस दिन फाइनान्समा कारोबारीको आकर्षण देखिएको छ । सो समूह सबैभन्दा धेरै २.८७ प्रतिशत बढ्यो । हिजो उत्पादन तथा प्रशोधन सबैभन्दा धेरै ३ प्रतिशत बढेको थियो । आज भने सो समूह ०.५१ प्रतिशत घट्यो । त्यस्तै होटल तथा पर्यटन समूह ०.२३ प्रतिशत घट्यो ।

बैंकिङ ०.४३, विकास बैंक ०.७९, हाइड्रोपावर ०.१३, लगानी ०.३२, जीवन बीमा ०.०४, माइक्रोफाइनान्स ०.८४, निर्जीवन बीमा ०.१२, अन्य ०.७७ तथा व्यापार ०.५४ प्रतिशत बढे ।

जीवन विकास लघुवित्तको मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै थ्रीस्टार हाइड्रोपावरको ९.५४, जानाकी फाइनान्सको ५.८३, गुडविल फाइनान्सको ५.४६ तथा एसवाई प्यानलको ५.४३ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

रुरु जलविद्युतको मूल्य सबैभन्दा धेरै ८.४१ प्रतिशत घट्यो । ट्रेड टावरको ६.२६, सान्भी इनर्जीको ५.६१, बन्दीपुर केबुलकारको ५.४२ तथा श्रीनगर एग्रिटेक कम्पनीको ५.१६ प्रतिशत घटे ।

आज धेरै कारोबार भएका पाँच कम्पनीमा एसवाई प्यानल, बुटवल पावर, शिवम् सिमेन्ट, बन्दीपुर केबुलकार र मञ्जुश्री फाइनान्स छन् ।

सेयर बजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सेयर बजारका सबै सूचक बढे, उत्पादन तथा प्रशोधनमा ३ प्रतिशत वृद्धि

सेयर बजारका सबै सूचक बढे, उत्पादन तथा प्रशोधनमा ३ प्रतिशत वृद्धि
सेयर बजार १२.८३ अंक घट्यो, कारोबार रकम समेत खुम्चियो

सेयर बजार १२.८३ अंक घट्यो, कारोबार रकम समेत खुम्चियो
१०.५३ अंक घट्यो सेयर बजार, कारोबार रकम पनि खुम्चियो

१०.५३ अंक घट्यो सेयर बजार, कारोबार रकम पनि खुम्चियो
सेयर बजारमा लगानी : बिग्रिन सक्छ मानसिक स्वास्थ्य, कसरी बच्ने ?

सेयर बजारमा लगानी : बिग्रिन सक्छ मानसिक स्वास्थ्य, कसरी बच्ने ?
१ अंक बढेको सेयर बजारमा घट्यो कारोबार

१ अंक बढेको सेयर बजारमा घट्यो कारोबार
तीन दिनपछि बढ्यो सेयर बजार, घट्यो कारोबार

तीन दिनपछि बढ्यो सेयर बजार, घट्यो कारोबार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने डाक्टरलाई जोगाउने मेडिकल काउन्सिलको खेल

लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने डाक्टरलाई जोगाउने मेडिकल काउन्सिलको खेल
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित