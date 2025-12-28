+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एटीएल प्रोडक्सन हाउस र बालकुमारी प्लास्टिक उद्योगलाई वाणिज्य विभागको जरिबाना

बजार अनुगमन क्रममा नियम उल्लंघन गरेको भेटिएपछि ती उद्योगलाई जरिबाना तिराइएको हो।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २६ गते ११:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत प्लास्टिकजन्य सामग्री उत्पादन तथा बिक्री गर्ने दुई उद्योगलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिबाना गरेको छ।
  • ललितपुरको बालकुमारी प्लास्टिक उद्योगलाई ५० हजार र चन्द्रागिरिस्थित एटीएल प्रोडक्सन हाउसलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ।
  • विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अन्य ८ फर्मलाई ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकका झोला बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ।

२६ पुस, काठमाडौं । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत प्लास्टिकजन्य सामग्री उत्पादन तथा बिक्री गर्ने दुई उद्योगलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाही गरेको छ ।

शुक्रबार गरिएको बजार अनुगमन क्रममा नियम उल्लंघन गरेको भेटिएपछि ती उद्योगलाई जरिबाना तिराइएको हो।

विभागले ललितपुरको बालकुमारी प्लास्टिक उद्योगलाई ५० हजार रुपैयाँ र चन्द्रागिरिस्थित एटीएल प्रोडक्सन हाउसलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको हो ।

जरिबाना गरिएका उद्योग बाहेक विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अन्य ८ व्यावसायिक फर्मलाई पनि सचेत गराएको छ ।

ती फर्मलाई ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकका झोला बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, अन्य दुई फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले वातावरण प्रदूषण कम गर्न ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकका झोला उत्पादन, आयात र बिक्री वितरणमा पूर्णरोक लगाएको छ ।

विभागले नियमित बजार अनुगमन क्रममा यो नियमको पालना नभएको पाइए कानुन बमोजिम जरिबाना तथा कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ।

आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग उत्पादन जरिबाना प्लास्टिकजन्य सामग्री बालकुमारी प्लास्टिक उद्योग मापदण्ड विपरीत वाणिज्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने र बेच्ने ४ उद्योगलाई साढे ६ लाख जरिबाना

४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्ने र बेच्ने ४ उद्योगलाई साढे ६ लाख जरिबाना
वाणिज्य विभागले उपभोक्ता अदालतलाई नपत्याएको हो ?

वाणिज्य विभागले उपभोक्ता अदालतलाई नपत्याएको हो ?
उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने ३ फर्मलाई १ लाख १० हजार जरिबाना

उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने ३ फर्मलाई १ लाख १० हजार जरिबाना
तीन दिनमा ५६ फर्ममा वाणिज्य विभागको अनुगमन, ७ लाई जरिबाना

तीन दिनमा ५६ फर्ममा वाणिज्य विभागको अनुगमन, ७ लाई जरिबाना
तीन होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई ६० हजार जरिबाना

तीन होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई ६० हजार जरिबाना
होटल–रेस्टुरेन्टमा वाणिज्यको अनुगमन, ४ वटालाई ७० हजार जरिबाना

होटल–रेस्टुरेन्टमा वाणिज्यको अनुगमन, ४ वटालाई ७० हजार जरिबाना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित