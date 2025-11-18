+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

होटल–रेस्टुरेन्टमा वाणिज्यको अनुगमन, ४ वटालाई ७० हजार जरिबाना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ६ गते १९:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले शुक्रबारदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा अनुगमन तीव्रता दिएको छ।
  • शुक्रबार र आइतबार विभागले ३२ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट अनुगमन गरी ४ वटा कारबाही गरेको छ।
  • अनुगमनमा फ्रेस टप क्वालिटी मःम एन्ड फास्ट फुड सेन्टरलाई ५ हजार र प्रिया स्विट एन्ड चाट हाउसलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ।

६ पुस, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले शुक्रबारदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्ट लक्षित अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले शुक्रबारदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा अनुगमन सुरु गरेको हो ।

शुक्रबार र आइतबार गरी विभागले ३२ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा ४ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई कारबाही गरिएको छ । विभागको अनुगमन टोलीले शुक्रबार १६ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा अनुगमन गरेकामा २ वटालाई १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको थियो ।

शुक्रबार अनुगमनका क्रममा अनुगमन टोलीले टोखा नगरपालिका–९ गोंगबुको फ्रेस टप क्वालिटी मःम एन्ड फास्ट फुड सेन्टरलाई ५ हजार र मड्का बिर्यानी प्रालिलाई १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको थियो ।

यस्तै आइतबार पनि १६ वटामै गरिएको अनुगमनमा २ वटालाई ५५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ । अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–३ महाराजगञ्जको प्रिया स्विट एन्ड चाट हाउसलाई ५० हजार रुपैयाँ र टोखा–११ को आई क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको विभागले जनाएको छ ।

अनुगमन गरिएका अन्य २८ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ ।  विभागले उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

पछिल्लो समय विभागले उत्पादनमा मूल्यसूची र दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको, एमआरपी नराखेको, रिलेबलिङ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएपछि जरिबाना तिराउँदै आएको छ ।

अनुगमन आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग वाणिज्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कुलमानले गरे नागढुंगा-मुग्लिन सडक अनुगमन, राति पनि काम गर्न निर्देशन

कुलमानले गरे नागढुंगा-मुग्लिन सडक अनुगमन, राति पनि काम गर्न निर्देशन
दर्जन बढी उद्योग तथा फर्मलाई वाणिज्य विभागको साढे ३ लाख जरिबाना

दर्जन बढी उद्योग तथा फर्मलाई वाणिज्य विभागको साढे ३ लाख जरिबाना
तिहारमा उपभोक्ता स्वास्थ्यमा खेलबाड, साङ्लोसहित मिठाई र अखाद्य तेल

तिहारमा उपभोक्ता स्वास्थ्यमा खेलबाड, साङ्लोसहित मिठाई र अखाद्य तेल
मेलम्चीमा निजी स्वास्थ्य संस्था र डेन्टलमा संयुक्त अनुगमन, पाँचमध्ये दुई बन्द

मेलम्चीमा निजी स्वास्थ्य संस्था र डेन्टलमा संयुक्त अनुगमन, पाँचमध्ये दुई बन्द
१४ फर्ममा वाणिज्य विभागको अनुगमन, ४ कारबाहीमा

१४ फर्ममा वाणिज्य विभागको अनुगमन, ४ कारबाहीमा
शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको लाइभ अनुगमन

शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको लाइभ अनुगमन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित