कुलमानले गरे नागढुंगा सुरुङ अनुगमन, राति पनि काम गर्न निर्देशन

२८ मंसिर, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङ अनुगमन गरेका छन् ।
आइतबार साँझ निर्माणस्थल अनुगमनमा पुगेका उनले सोही क्रममा रातिको समयमा पनि काम गर्न निर्देशन दिए । उनले कामदारको संख्या बढाएर रातिको समयमा पनि काम गर्न भनेका हुन् ।
त्यस्तै सडक निर्माणमा अवरोध गरिरहेका विद्युतीय पोल तत्काल सार्न पनि मन्त्री घिसिङले निर्देशन दिए । नागढुंगा सुरुङमार्ग १ जनवरी २०२६ देखि सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।
