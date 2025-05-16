नेतृत्वको अकर्मण्यताले पार्टी संकटमा पुग्यो : सीता सापकोटा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसनिकट जनसम्पर्क समिति बेल्जियमकी पूर्वसभापति सीता सापकोटाले पार्टी नेतृत्वको अकर्मण्यताले पार्टी यो अवस्थामा पुगेको बताएकी छन्।
- सापकोटाले पार्टी र सरकार किचन क्याबिनेटका सदस्यहरूको भरमा चलाउन खोज्दा शीर्ष नेतृत्व असफल भएको उल्लेख गरिन्।
- उनले नयाँ पुस्ताको हातमा पार्टी नेतृत्व सुम्पन र कांग्रेसलाई पुनः नवीन बनाउन आग्रह गरिन्।
२७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसनिकट जनसम्पर्क समिति बेल्जियमकी पूर्वसभापति सीता सापकोटाले पार्टी नेतृत्वको अकर्मण्यताको कारण पार्टी यो अवस्थामा पुगेको बताएकी छन् ।
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा शुमभकामना व्यक्त गर्दै सापकोटाले पार्टी र सरकार किचन क्याबिनेटका सदस्यहरूको भरमा चलाउन खोज्दा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व असफल हुन पुगेको बताइन् ।
‘किचन क्याबिनेट बनाएर पार्टीलाई कब्जा गर्नुभयो । सरकार त्यसैगरी चलाउनु भयो । युवा पुस्ताका भर्भराउँदा नेतृत्वलाई भित्तामा पुर्याउनुभयो,’ पार्टी नेतृत्वतर्फ संकेत गर्दै उनले भनिन्, ‘तर, नेतृत्वले पाखा लगाए पनि पार्टीका सच्चा कार्यकर्ताले माया गर्नेरहेछन् भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । यो उपस्थितिले यो पुष्टि गरेको छ ।’
पूर्वसभापति सापकोटाले अहिले पनि पार्टीका कार्यकर्ता, महाधिवेशन र महासमिति प्रतिनिधिले व्यक्त गरेको भावना बुझेर नयाँ पुस्ताको हातमा पार्टी नेतृत्व सुम्पन र कांग्रेसलाई पुन: नवीन बनाउन आग्रह गरिन् ।
