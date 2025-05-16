+
+
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले देउवासँगै ओलीलाई दिएको सन्देश

जेनजी विद्रोहपछि नेतृत्व छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका देउवालाई आफ्नो निर्णयबाट पुनर्विचार गराउने भूमिका ओलीले खेले पनि त्यसलाई सफल हुन नदिने गगन थापाहरूले सन्देश दिएका छन् ।

सइन्द्र राई
२०८२ पुष २७ गते २३:०३

  • सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमतिको प्रस्ताव नल्याए कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने लगभग पक्का भएको छ।
  • महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व दुवै बदल्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
  • विशेष महाधिवेशनमा २ हजार ६६२ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, जुन कुल प्रतिनिधिको ५६ प्रतिशत हो।

२७ पुस, काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवाले अडान त्याग्दै भोलिसम्म सहमतिको कुनै ठोस प्रस्ताव नल्याए भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने लगभग पक्का भएको छ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व दुवै बदल्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको माग बमोजिम विशेष महाधिवेशन गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका नेताहरूले हलको निर्णय स्वीकार्ने बताइसकेका छन् ।

‘कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन भन्दा ठूलो केही होइन,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘महाधिवेशनले चाह्यो भने नेता पनि छान्न सक्छ, नेतृत्व पनि बदल्न सक्छ । विधान पनि बदल्न सक्छ । त्यो अधिकार राख्नेको भेला हो, यो ।’

उनकै जस्तो भाषामा अर्का महामन्त्री शर्मा सहितका नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।

‘भोलि नेताहरू हलमा आउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । नेताहरू आउने–नआउने उहाँहरूको मर्जी । निर्णय गर्ने तपाईँहरूको मर्जी । तपाईहरूले नै गर्ने निर्णय हो,’ महामन्त्री थापाले भने । अर्थात् सभापति देउवा सहितका नेताहरू यो महाधिवेशन हलमा नआए पनि नयाँ नेतृत्व चयन रोकिने छैन ।

उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्ने नेताहरूको अभिव्यक्ति सँगसँगै अरू तथ्यले पनि कांग्रेस यथास्थितिमा रहन नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मुख्यकुरा त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको संख्या हो । आयोजकले आइतबार साँझ दिएको जानकारी अनुसार विशेष महाधिवेशनमा २ हजार ६६२ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यो भनेको चौधौं महाधिवेशनमा भाग लिएका ४ हजार ७४३ प्रतिनिधिहरूको ५६ प्रतिशत हो ।

बहुमत प्रतिनिधिको सहभागिता हुनुको अर्थ विशेष महाधिवेशन पक्षधरको हिम्मत बढ्नु हो, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रष्ट आधार हो । तयारीका हिसाबले पनि यो महाधिवेशनले नेतृत्व फेर्दैछ ।

महामन्त्री शर्माले बन्दसत्रमा विधान संशोधन प्रस्ताव लैजाँदैछन् । प्रस्ताव बमोजिम पदाधिकारीको संख्या बढ्नेछ, युवाहरूलाई प्राथमिकता दिएर केन्द्रीय समिति बन्नेछ ।

जेनजी आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्न भनेर एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटक मात्रै सांसद बन्न पाउने प्रस्ताव लगिँदैछ ।

उद्घाटन सत्रमा देखिएको उपस्थिति र सहभागिताहरूको धैर्यताले पनि सम्भवतः नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव बलियो भएको छ । यसको संकेत गगन थापाले सभा गरेको भाषणमै दिएका छन् ।

भृकुटीमण्डपमा दिउँसो एक बजे सुरु भएको सभा साढे सात घण्टा बढी चल्यो । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले सम्बोधन गर्दा अँध्यारै भइसकेको थियो । तर सहभागी नघटेको देखेर उनीहरू उत्साहित भाषण गरे ।

‘देउवालाई उक्साए’

विशेष महाधिवेशनको औचित्यबारे नेताहरूले सम्बोधन गर्दा पार्टी सभापति देउवामाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका छन् । यदि नियमित महाधिवेशन आयोजना गरिन्थ्यो भने विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता नपर्ने तर्कमा लगभग वक्ताहरूको साझा मत थियो ।

तर विशेष महाधिवेशन समेत नबोलाउने गल्ती देउवाबाट हुन पुगेको उनीहरूले तर्क गरेका छन् । र, विधानको व्यवस्था बेवास्ता गर्न कांग्रेस भन्दा बाहिरका शक्तिले देउवालाई उक्साएको समेत उनीहरूले प्रतिनिधिहरूलाई प्रष्ट संकेत गरिदिए ।

नामै उल्लेख नगरे पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सल्लाह मानेर देउवाले आफ्नो निर्णय बदलेको आरोप लगाए । ‘मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नुस्, अब मैले कार्यवाहक दिएँ, सबै कुरा छाडेर गएँ भन्नुभएको होइन ?,’ महामन्त्री थापाले प्रश्न गरे, ‘त्यो दिन कांग्रेस मात्र होइन, कांग्रेस बाहिरका मान्छेले पनि नेता हुनु त शेरबहादुर देउवाजस्तो भनेको होइन ?’

तर पछि देउवाले निर्णय बदल्दै महाधिवेशन नगर्ने र नेतृत्व पनि नछोड्ने अडान लिनुमा अरुको उक्साहट रहेको समेत थापाले लुकाएनन् । उनले भने, ‘यो मञ्चमा बस्नेहरू तपाईंलाई माया नगर्ने होइनन् ? तपाईंलाई माया गर्नेहरू हुन् । तपाईंप्रतिको सम्मान नघटोस् भनेर बारम्बार भनेको हुँ– दाई अब छोड्दिनुस् । जसले घुमीघुमी तपाईंलाई बोलाउन गए, वास्तवमा ती तपाईंलाई माया गर्ने मान्छे होइनन् ।’

ओलीले देउवालाई भेट्न गएर सभापति पदमा सक्रिय बनाएको सन्दर्भ पनि महामन्त्री थापाले सम्झाउन खोजे । तर कांग्रेसलाई एमाले जस्तो नसम्झन चेतावनीकै भाषामा थापाले आफ्ना कुरा राखे ।

‘यो प्रयासले नेपाली कांग्रेसको बारेमा एउटा कुरा स्थापित गरेको छ– कांग्रेस दास र लासहरूको पार्टी होइन । कांग्रेस जिउँदो मानिसहरूको पार्टी हो । कांग्रेसमा प्रश्न मरेको छैन,’ थापाले भने, ‘यहाँ कोही बा छैन, जसले नबोल भन्दै गर्दा बोल्न छोड्ने कोही पनि छैन ।’

कांग्रेसमा कोही मालिक र कोही दास नभएको पनि उनले बताए । ‘यहाँ कोही मालिक, कोही दास छैन । यहाँ सब बराबर छ,’ उनले भने, ‘पार्टीका सदस्यहरूले आफ्नो हकको दाबी गरेको हो, यो ।’

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा सहितका वक्ताहरूले जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै संस्थापनसँग भिन्न मत राखेका छन् । उनीहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलन हुनुमा तत्कालीन सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेता र दलहरूको कमजोरी छ ।

‘पार्टीभित्रको सत्ताको संघर्षले, शक्तिको संघर्षले यहाँ कोही उपस्थिति भएको र कोही उपस्थित नभएको भन्ने पनि लागेको होला,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘तर यो शक्तिको संघर्ष होइन । यो विचारको संघर्ष हो, मूल्य र मान्यताको संघर्ष हो ।’

अर्थात् जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तन भएको राजनीतिक कोर्सलाई बुझ्ने मामिलामै विशेष महाधिवेशनसम्मको उपक्रम विकास भएको हो । जेनजी विद्रोह, त्यसक्रममा भएको हताहती र विध्वंसबारे लामै व्याख्या गरेका महामन्त्री शर्माले पार्टीबाट हुन पुगेको गल्ती कमजोरीहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

जेनजी विद्रोहपछि नेतृत्व छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका देउवालाई आफ्नो निर्णयबाट पुनर्विचार गराउने भूमिका ओलीले खेले पनि त्यसलाई सफल हुन नदिने गगन थापाहरूले सन्देश दिएका छन् ।

थापाले अब कांग्रेसले बदलिएको परिस्थितिमा बदलिएर जान प्रष्ट संकल्प गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । ‘मूल प्रश्न तपाईं मेरो घर जल्यो भन्ने होइन, कयौंको जीवन जल्यो त्यति मात्र प्रश्न होइन, सिंहदरबार जल्यो त्यति मात्र प्रश्न होइन,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘सबभन्दा ठूलो प्रश्न आज नेपाली र नेपाली बीचको विश्वास जलेको छ । नेपाली र नेपाली बीचको प्रेम जलेको छ ।’

यदि यो देशमा जलेको मनलाई जोड्न सकिएन भने भवनहरु जोडेर मात्र देश बनाउन नसकिने उनले तर्क गरे । ‘आज नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा उभिरहँदा ध्वस्त भएको संरचनालई जोड्ने मात्र होइन, मनहरूलाई जोड्ने संकल्प गर्नुपर्छ,’, उनले भने ।

विगतमा भएका परिवर्तनका सबै आन्दोनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेपनि जेनजी विद्रोह फरक पृष्ठभूमिमा भएको तथ्य बुझ्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

गगन थापा नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन शेरबहादुर देउवा
लेखक
सइन्द्र राई

राई अनलाइनखबरका राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख हुन् ।

