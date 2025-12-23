सिलौटाले हानेर महिलाको हत्या, श्रीमान् पक्राउ

२ माघ, काठमाडौं । सिलौटाले हानेर भक्तपुरमा एक महिलाको हत्या भएको छ ।
हत्या हुनेमा ३८ वर्षीया लालमाया तामाङ छिन् । लालमायाको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनकै श्रीमान् ३७ वर्षीया लनाम तामाङलाई पक्राउ गरेको छ ।
भक्तपुर नगरपालिका–३ वंशगोपाल डेगोमना डेरा गरी बस्ने काभ्रे तेमाल गाउँपालिका–९ घर भएका लनामलाई हत्या आरोपमा बिहीबार बिहान पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
लनामले वादविवादको क्रममा सिलौटो प्रहार गर्दा लाल मायाको मृत्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
