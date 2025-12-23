+
स्वागत नेपाल राप्रपा प्रवेश, झापा-२ बाट चुनाव लड्ने

कानुन व्यवसायी समेत रहेका नेपाल राप्रपामा प्रवेश गरेको पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पुष्टि गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १९:११
फाइल तस्वीर

४ माघ, काठमाडौं । स्वागत नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा प्रवेश गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायी समेत रहेका नेपाल राप्रपामा प्रवेश गरेको पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पुष्टि गरे ।

राप्रपा प्रवेश गरेसँगै नेपालले झापा क्षेत्र नम्बर २  बाट उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।

भोलि सोमबार राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयमा नेपालले उमेदवारी घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अघिल्लो चुनावमा नेपाल झापा -२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए ।

राप्रपा स्वागत नेपाल
