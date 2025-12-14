मधेसका निवर्तमान सभामुख मण्डलले सांसद पदबाट दिए राजीनामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मधेश प्रदेशका निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
- उनले सभामुखलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्।
- मण्डल आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्दैछन्।
५ माघ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
उनले सभामुखलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मण्डल आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्दैछन् ।
