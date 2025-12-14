संखुवासभामा तीन दलका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता

६ माघ, संखुवासभा । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि संखुवासभामा अहिलेसम्म ३ दलका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।
जिल्लामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका राजकुमार लघुले पहिलो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
त्यस्तै नेसनल मंगोल अर्गनाइजेसनका देवेन्द घलेले उम्मेदवरी दर्ता गराएका हुन्।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी) का पुष्पबहादुर कोइरालाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
अन्य दलहरू उम्मेदवारी दर्ताका लागि आउने कम जारिरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । संखुवासभामा २१ दल क्रियाशील छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4