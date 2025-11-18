+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बब्लु गुप्ता सिराहा–१ बाट रास्वपा उम्मेदवार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १३:१७

५ माघ, सिराहा । सिराहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट बब्लु गुप्ताले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । उनले केहीबेरमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन् ।

उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गुप्ताले यो अभियान व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता र विकासमुखी राजनीति स्थापनाका लागि समर्पित रहेको बताएका छन् ।

उनले निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा उनी खेलकुद मन्त्री बनेका थिए ।

बब्लु गुप्ता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मन्त्री बब्लु गुप्ताले दिए राजीनामा

मन्त्री बब्लु गुप्ताले दिए राजीनामा
अमेरिका भ्रमणबारे बोले मन्त्री गुप्ता, सोध्छन्– प्रोसेस नै नगरेको भिसा कसरी रद्द भयो ?

अमेरिका भ्रमणबारे बोले मन्त्री गुप्ता, सोध्छन्– प्रोसेस नै नगरेको भिसा कसरी रद्द भयो ?
एनआरएनए अमेरिकाले भन्यो– मन्त्री बब्लु गुप्तालाई कुनै कार्यक्रममा बोलाइएको छैन

एनआरएनए अमेरिकाले भन्यो– मन्त्री बब्लु गुप्तालाई कुनै कार्यक्रममा बोलाइएको छैन
सडक दुर्घटना न्युनीकरणका लागि युवा जागरण आवश्यक : मन्त्री गुप्ता

सडक दुर्घटना न्युनीकरणका लागि युवा जागरण आवश्यक : मन्त्री गुप्ता
मन्त्रीद्वय घिसिङ र गुप्ताबाट निर्माणाधीन रामजानकी रंगशाला निरीक्षण

मन्त्रीद्वय घिसिङ र गुप्ताबाट निर्माणाधीन रामजानकी रंगशाला निरीक्षण
युवाका आकांक्षा धेरै छन्, सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ : मन्त्री गुप्ता

युवाका आकांक्षा धेरै छन्, सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ : मन्त्री गुप्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित