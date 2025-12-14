उपेन्द्र यादव सप्तरी–३ बाट चुनाव लड्ने

६ माघ, सप्तरी । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव सप्तरी–३ बाट निर्वाचन लड्ने भएका छन् ।
जसपा नेपालको सोमबार राजविराजमा सम्पन्न बैठकले अध्यक्ष यादवलाई क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको युवा, विद्यार्थी तथा खेलकुद विभागका प्रमुख पूर्व मधेश प्रदेश सभा सदस्य नेता विदेश्वर यादव (विक्की) ले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष यादव २०७९ को निर्वाचनमा सप्तरी– २ बाट चुनाव लडेका थिए । तर जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतसँग पराजित भएका थिए ।
यस्तै जसपा नेपालले सप्तरी–१ बाट श्याम सरदार, २ बाट पूर्व मन्त्री उमेश यादव र ४ बाट डा. बबी सिंह यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको नेता यादवले जानकारी दिए ।
